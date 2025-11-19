Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό βρίσκεται μόλις λίγους μήνες μακριά, με την πρώτη σέντρα να πραγματοποιείται στις 11 Ιουνίου και την τελευταία στις 19 Ιουλίου. Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στη τελική φάση του Μουντιάλ, έπειτα από τις τρεις συνεχόμενες ήττες από Δανία (2 ήττες) και την ήττα στο Χάμντεν Παρκ ενάντια στη Σκωτία, η οποία βρίσκεται ήδη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ωστόσο, το «ελληνικό» στοιχείο θα βρίσκεται στις χώρες της Βορείου Αμερικής, καθώς 12 παίκτες από 9 χώρες που έχουν προκριθεί ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο παίζουν στα ελληνικά πρωταθλήματα. Έκπληξη κάνει ότι 3 από τους 12 παίζουν στην Κηφισιά, ενώ ένας στον… Μακεδονικό.

Αναλυτικά, οι παίκτες είναι οι εξής:

Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός, Ουρουγουάη)

Μόιζες Ραμίρεζ (Κηφισιά, Εκουαδόρ)

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ, Μεξικό)

Φραντζί Πιερό (ΑΕΚ, Αϊτή)

Μικαέλ Κάνταβ (Μακεδονικός, Αϊτή)

Τζέρεμι Αντονίσε (Κηφισιά, Κουρασάο)

Ρέιβιεν Ροζάριο (ΠΑΣ Γιάννινα, Κουρασάο)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός, Μαρόκο)

Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός, Ακτή Ελεφαντοστού)

Λαζάρ Αμανί (Κηφισιά, Ακτή Ελεφαντοστού)

Αχμέντ Τουμπά (Παναθηναϊκός, Αλγερία)

Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός, Ιράν)

Οι άλλοι «υποψήφιοι» και οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που μπορεί να κληθούν στη παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή

Ο πιθανός μοναδικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ ίσως είναι ο Λούκα Ιβανούσετς. Ο 26χρονος είχε κληθεί από τον Ντάλιτς για τα προκριματικά, έχοντας παίξει και στο προηγούμενο Euro.

Ο Ανάς Ζαρουρί αναμένεται να βρίσκεται στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού, Έσε και Ορτέγκα, έχουν στο παρελθόν εκπροσωπήσει την Αργεντινή και ελπίζουν πως μετά από μία δυνατή σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» θα κερδίσουν ξανά μία κλήση από τον Σκαλόνι για την «Αλμπισελέστε» ενόψει Μουντιάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έσε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ολυμπιακή ομάδα της Αργεντινής στους πρόσφατους Ολυμπιακούς, ενώ ο Ορτέγκα είχε συμμετάσχει στην αντίστοιχη αποστολή το 2021.