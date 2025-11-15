Σύμφωνα με την «Equipe», η ένταση άναψε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Γάλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να προκάλεσε αντίπαλό του. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα και τον κυνήγησε μέσα στο γήπεδο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Συμπαίκτες από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μέση και προκάλεσαν γενικευμένη σύρραξη. Οι νεαροί παίκτες έφτασαν στο σημείο να μεταφέρουν τη διαμάχη στο διπλανό γήπεδο.

Τα πράγματα ξέφυγαν όταν συγγενείς των παικτών κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ήθελαν να «προστατεύσουν» τα παιδιά τους, αλλά η επέμβασή τους δημιούργησε χάος. Μέσα στη σύγχυση, φυσιοθεραπευτής της Γαλλίας δέχτηκε επίθεση από Κολομβιανούς. Η ασφάλεια έσπευσε και αποκατέστησε την τάξη.

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατέθεσε επίσημη αναφορά στη FIFA. Ζήτησε διερεύνηση των γεγονότων και κατήγγειλε την επίθεση που δέχτηκε το μέλος του επιτελείου.