Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο θρυλικός πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ, θα δοκιμάσει το καλοκαίρι που έρχεται τις δυνάμεις του ως τηλεοπτικός σχολιαστής, αναλαμβάνοντας το ρόλο στην πλατφόρμα «Magenta TV». Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα social media, θα σχολιάζει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο 57χρονος τεχνικός έχει απέχει από τα προπονητικά καθήκοντα από το τέλος της σεζόν 2023-24, όταν αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε σημαντικούς τίτλους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Από τον Ιανουάριο του 2024, έχει αναλάβει τον ρόλο του Επικεφαλής ποδοσφαίρου για τις ομάδες της Red Bull, ωστόσο η εμπειρία της τηλεοπτικής ανάλυσης αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Με την χαρακτηριστική του ευφυΐα και το έντονο πάθος για το ποδόσφαιρο, ο Κλοπ αναμένεται να προσφέρει στο κοινό αναλύσεις γεμάτες γνώση και χιούμορ, φέρνοντας μια διαφορετική προοπτική στα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη.