Η Δέσποινα Γεωργιάδου ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης της Κωνσταντινούπολης, μετά από εντυπωσιακή πορεία απέναντι σε κορυφαίες ξιφομάχους.

Με μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση σε διεθνές επίπεδο, η Δέσποινα Γεωργιάδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή της παρουσία στην ελίτ της ξιφασκίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε ιδανικά, επικρατώντας στη φάση των «64» της Σοφίας-Αλεξάντρα Μεντάρσκα από τη Βουλγαρία με 15-4, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε την Γκουλιστάν Περντιμπάεβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-12. Στους «16», η Γεωργιάδου έδωσε μεγάλη μάχη με την Ζαϊνάμπ Νταϊμπέκοβα, επίσης από το Ουζμπεκιστάν, και πήρε τη νίκη στο νήμα με 15-14.

Στα προημιτελικά, συνέχισε με την ίδια αποφασιστικότητα, επικρατώντας της Βουλγάρας Έμα Νεΐκοβα με 15-10, εξασφαλίζοντας έτσι μια θέση στα μετάλλια. Στα ημιτελικά, όμως, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ινδή Μπαβάνι Ντέβι Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-13, κατακτώντας την τρίτη θέση του τουρνουά.

Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην Τουρκάλα Νισανούρ Ελμπίρ, η οποία επικράτησε στον τελικό της Ινδής ξιφομάχου με 15-12.