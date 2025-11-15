Η Κροατία είναι η πιο πρόσφατη ομάδα που «σφράγισε» το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τις προκριματικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου να κρίνουν ποιοι θα ακολουθήσουν.

Ήδη 30 εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους — ανάμεσά τους η Αγγλία, η Γαλλία, η Αργεντινή (κάτοχος του τροπαίου) αλλά και πρωτάρες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν.

Απομένουν ακόμα 18 θέσεις, με τις περισσότερες να κρίνονται στην Ευρώπη.

Η Σκωτία έρχεται στην Ελλάδα με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να παίξει «τελικό» με τη Δανία στο δεύτερο ματς του μήνα, ενώ η Ουαλία χρειάζεται δύο νίκες απέναντι στο Λιχτενστάιν και τη Βόρεια Μακεδονία για να «κλειδώσει» τη 2η θέση του ομίλου της.

Βέλγιο και Πορτογαλία μπορούν να εξασφαλίσουν πρόωρα πρόκριση με μία ακόμη νίκη, ενώ Νορβηγία και Ολλανδία βρίσκονται ήδη στη Βόρεια Αμερική, εκτός «τρελού» απροόπτου στα γκολ.

Οι συνδιοργανώτριες ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό έχουν περάσει χωρίς προκριματικά, όπως προβλέπεται.

Από την Ασία έχουν ήδη προκριθεί Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Κορέα και Ουζμπεκιστάν, ενώ στη ζώνη της Ωκεανίας τη μοναδική απευθείας θέση πήρε η Νέα Ζηλανδία.

Στην Αφρική, οι πρώτες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους ήταν η Τυνησία και το Μαρόκο, ακολουθούμενες από Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Αίγυπτο, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη και Νότια Αφρική — η τελευταία μάλιστα επιστρέφει σε τελική φάση για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν ήταν διοργανώτρια.

Στη Νότια Αμερική έχουν «κλείσει θέση» οι Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Κολομβία, ενώ η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή είναι φυσικά ήδη μέσα.

Παρότι δεν έχουν προκριθεί απευθείας, οι Βολιβία και Νέα Καληδονία είναι ανάμεσα στις έξι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει παρουσία στα διεθνή μπαράζ του Μαρτίου 2026.

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ 2026

Διοργανώτριες:

Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

Αφρική:

Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Αίγυπτος, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Τυνησία

Ασία:

Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν

Ευρώπη:

Κροατία, Αγγλία, Γαλλία

Ωκεανία:

Νέα Ζηλανδία

Νότια Αμερική:

Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Παραγουάη, Ουρουγουάη