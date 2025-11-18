Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ παραμένει ενεργός στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν και μακριά από τον πάγκο. Ο 58χρονος Γερμανός Κλοπ συμφώνησε να καλύψει τη θέση του σχολιαστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με αμοιβή περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις περίπου 40 ημέρες απασχόλησής του.

Από τον Ιανουάριο, ο Κλοπ έχει αναλάβει τη γενική εποπτεία όλων των ομάδων του Red Bull Group, χωρίς να δείχνει άμεσα διάθεση επιστροφής στον προπονητικό πάγκο. Η συμμετοχή του στο Μουντιάλ συνδυάζει την εμπειρία του με υψηλή οικονομική αποζημίωση, διατηρώντας τον στο επίκεντρο του διεθνούς ποδοσφαίρου.