Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε κόκκινη για αγκωνιά εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι, στη νίκη της Ιρλανδίας με 2-0 στα προκριματικά. Η τιμωρία τον άφησε εκτός από το παιχνίδι με την Αρμενία, ωστόσο υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χάσει και δύο ματς της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν αυστηρές ποινές για βίαιες συμπεριφορές, κάτι που αρχικά «σήμανε συναγερμό στο στρατόπεδο» της Πορτογαλίας.

Η τελική απόφαση της FIFA

Τελικά, η παγκόσμια ομοσπονδία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω τιμωρία. Έτσι, ο Ρονάλντο «καθαρίζει» με την τιμωρία που εξέτισε στα προκριματικά και θα είναι απόλυτα διαθέσιμος για όλα τα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μπορεί να κάνει κανονικά τα πλάνα του για τη διοργάνωση με τον αρχηγό του στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό.