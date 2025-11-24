Ο Ρονάλντο θα σταματήσει σύντομα να είναι παράνομος στη Σαουδική Αραβία αφού αποφάσισε να παντρευτεί την σύντροφό του, Χεορχίνα.

Κι αυτό διότι οι ανύπαντροι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ζήσουν με τους συντρόφους τους. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Η Αλ-Νασρ συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του Ρονάλντο κι έτσι του επετράπη να πάρει μαζί του την σύντροφό του, Χεορχίνα, με την οποία δεν είναι παντρεμένος, πηγαίνοντας κόντρα μέχρι και στους νόμους του κράτους.

Ωστόσο, ο Κριστιάνο κι η Χεορχίνα αποφάσισαν το πού και το πότε θα γίνει το ιερό αυτό μυστήριο. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο νησί όπου γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής, το καλοκαίρι του 2026, στην πόλη Φουντσάλ.

Το μυστήριο θα γίνει στη Μητρόπολη «Sé» του Φουντσάλ, ενώ η δεξίωση μετά την τελετή θα διεξαχθεί σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα της πόλης.

«Τα καλά πράγματα έρχονται στην κατάλληλη στιγμή. Θεώρησα ότι ήρθε η ώρα, γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου και ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο», δήλωσε ο Πορτογάλος αναφορικά με την απόφαση να παντρευτεί την σύντροφο του.

Για την πρόταση γάμου, ο Κριστιάνο είπε πως, «Ένας φίλος μου τραβούσε βίντεο, ήταν μία το πρωί. Οι κόρες μου κοιμόντουσαν. Ήταν μια όμορφη στιγμή, έκανα έναν απλό λόγο. Δεν είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο. Είναι η γυναίκα της ζωής μου».

