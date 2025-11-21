Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας και… εκτός γηπέδου. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ βρέθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροδρίγκες, για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Τιμητική πρόσκληση – Θέση δίπλα στον Τραμπ

Ο Ρονάλντο ήταν ένας από τους εξέχοντες καλεσμένους του δείπνου και μάλιστα καθόταν σε περίοπτη θέση, σε μικρή απόσταση από το τραπέζι του Αμερικανού προέδρου. Ο CR7 έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία μέσω της παρουσίας του εκεί, ενώ δεν έχει κρύψει τη δημόσια υποστήριξή του προς τον Τραμπ.

Ξανά στον Λευκό Οίκο – Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο

Την επόμενη ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε τον Πορτογάλο στο Οβάλ Γραφείο, σε μια ακόμη ιδιαίτερη και προσωπική στιγμή μεταξύ των δύο. Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Τραμπ του προσέφερε ένα μοναδικό δώρο.

Το χρυσό κλειδί του Λευκού Οίκου – Μοναδική διάκριση

Ο Ντόναλντ Τραμπ χάρισε στον Ρονάλντο ένα χρυσό κλειδί του Λευκού Οίκου, σχεδιασμένο από τον ίδιο και αποκλειστικά για εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ύψιστη τιμητική και συμβολική διάκριση, την οποία μέχρι σήμερα έχουν λάβει ελάχιστοι – και ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος αθλητής στην Ιστορία που την τιμάται με αυτή.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο διακρίσεων του 40χρονου CR7, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού, εντός και εκτός γηπέδων.