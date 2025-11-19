Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε εντύπωση με ακόμα μία ανάρτηση-έκπληξη στα social media, δείχνοντας την υποστήριξη της στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και αποκαλύπτοντας τον θαυμασμό της για τον «Goat» του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον κορυφαίο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, και συγκεκριμένα στην ανατολική πτέρυγα, προς τιμήν του Πρίγκιπα Διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η επίσκεψη αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μάλλον ζήλεψε που δεν κατάφερε να γνωρίσει τον CR7.

Στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνοδευόταν και από την αρραβωνιαστικιά του Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Τι είπε ο Τραμπ για τον Ρονάλντο

Λίγο πριν από την εκδήλωση μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι «τιμή» να φιλοξενεί τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος αποτελεί πλέον «πρόσωπο-σύμβολο» του σαουδαραβικού ποδοσφαιρικού project και της συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας υπό τον πρίγκιπα διάδοχο.

Στην ανάρτηση της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε ενθουσιασμένη από τη νέα αυτή «συνεργασία» του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε έγραψε: «Επική συνεργασία. Δύο GOATS. CR7 x 45/47».

