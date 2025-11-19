Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδεψε σήμερα (19/11) στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026. Ο 40χρονος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου βρέθηκε καλεσμένος σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Στο πλευρό του Ρονάλντο ήταν η σύντροφός του, Tζορτζίνα, και η παρουσία τους τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Πορτογάλος σταρ ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο για την πρόσκληση και την θερμή φιλοξενία μέσω ανάρτησης στα social media, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την εμπειρία στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση και για την θερμή υποδοχή που εσείς και η Πρώτη Κυρία προσφέρατε σε εμένα και στη μελλοντική μου σύζυγο, Τζορτζίνα. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει, και εγώ είμαι έτοιμος να κάνω το μέρος μου, καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον καθορισμένο από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη».