Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα, έπειτα από τον τραγικό θάνατο του Πορτογάλου επιθετικού και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία τον περασμένο Ιούλιο.

Η απουσία του αρχηγού της Εθνικής Πορτογαλίας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα του, καθώς εκείνη την περίοδο φωτογραφίες τον έδειχναν να περνά τις διακοπές του στη Μαγιόρκα. Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο 40χρονος επιθετικός έδωσε τη δική του εξήγηση, τονίζοντας ότι προτίμησε να μείνει μακριά για προσωπικούς και σεβαστικούς λόγους.

Ο Ρονάλντο ανέφερε:

«Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, δεν έχω ξαναπατήσει σε νεκροταφείο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Από τότε το απέφυγα εντελώς. Γνωρίζω επίσης πως όπου κι αν πάω, δημιουργείται φασαρία, ένα είδος “τσίρκου”. Δεν ήθελα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή η προσοχή να στραφεί πάνω μου και όχι εκεί που έπρεπε – στην οικογένεια του Ντιόγκο. Δεν χρειάζεται να είμαι μπροστά στις κάμερες για να δείξω τη στήριξή μου. Προτιμώ να το κάνω ιδιωτικά, με σεβασμό και ειλικρίνεια».

Την ίδια στιγμή, η αδερφή του, Κάτια Αβέιρο, είχε υπερασπιστεί δημόσια τον αδερφό της μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, καταγγέλλοντας την υπερβολική κριτική που δέχθηκε.

«Όταν πέθανε ο πατέρας μας, δεν μπορέσαμε ούτε να πενθήσουμε ήρεμα. Παντού κάμερες, περίεργοι και δημοσιογράφοι. Είναι θλιβερό να βλέπεις την κοινωνία να κρίνει χωρίς να γνωρίζει»

Ο Ντιόγκο Ζότα είχε παντρευτεί τη σύντροφό του λίγες μόλις ημέρες πριν χάσει τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του, γεγονός που συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε την τραγική είδηση ενώ προπονούνταν και πως «έκλαψε πολύ» μαθαίνοντας όσα είχαν συμβεί.

«Ήταν μια σοκαριστική στιγμή για όλους μας – για την ομάδα, τη χώρα, τους φίλους του. Ο Ντιόγκο ήταν ήσυχος, ευγενικός και εξαιρετικός παίκτης. Η παρουσία του θα μείνει πάντα μαζί μας στην εθνική ομάδα».

Αν και δεν βρέθηκε στην κηδεία, ο Ρονάλντο συμμετείχε τον Σεπτέμβριο σε ειδική τελετή μνήμης προς τιμήν του Ζότα, στην οποία παρευρέθηκαν η οικογένεια του εκλιπόντος, μέλη της πορτογαλικής ομοσπονδίας, οι συμπαίκτες του, καθώς και ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας.