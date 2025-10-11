Ο άδικος χαμός του Ντιόγκο Ζότα εξακολουθεί να είναι στη μνήμη όλων, κυρίως του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Η Ομοσπονδία της χώρας τον τιμά με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία. Αυτό έγινε και στο παιχνίδι απέναντι στην Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης – ο αριθμός που είχε στη φανέλα του ο άτυχος ποδοσφαιριστής με την εθνική – τα μάτριξ παρουσίασαν τη φωτογραφία του και όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να χειροκροτήσει τον Ζότα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που διήρκησε ένα λεπτό.

Ακολουθούν πλάνα: