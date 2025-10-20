Περισσότερο από τέσσερις μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Ντιόγκο Ζότα έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Ο Πορτογάλος επιθετικός σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας, βυθίζοντας σε θλίψη τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, που είχε φέρει τον Ζότα στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι του 2020, ήταν από τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν περισσότερο. Ο Γερμανός τεχνικός είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ενώ λίγο καιρό αργότερα μίλησε εκτενώς για εκείνον στο podcast «Diary of a CEO».

Ο Κλοπ είχε αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία που είχε ο Ζότα για τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις που ανέπτυξε μέσα στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ:

«Κανείς στη Λίβερπουλ δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ ως δικαιολογία. Όμως ποια είναι η κατάσταση; Μπαίνεις κάθε μέρα στο μέρος που βρισκόταν καθημερινά. Τι άλλο να πω; Έχω αναφέρει το πόσο κοντά ήταν με τον Μίλνερ και τον Τσιμίκα; Με τον έναν είχαν αρκετά χρόνια διαφοράς και με τον άλλον ήταν η μέρα με τη νύχτα. Σε προσωπικό επίπεδο είναι αδύνατο να το διαχειριστείς. Πώς γίνεται να σκεφτείς σαν ομάδα, να κλείσεις τα συναισθήματά σου και να πεις ότι πρέπει να τον αντικαταστήσουμε; Αδύνατο».