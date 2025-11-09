Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κρατήθηκε ούτε στιγμή! Την ημέρα που πλησίασε ακόμα πιο κοντά στον ιστορικό στόχο των 1.000ων γκολ στην καριέρα του, ο Πορτογάλος σταρ ξέσπασε κατά του διαιτητή της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με τη Νεόμ, αφήνοντας άφωνους τους πάντες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο CR7 ευστόχησε σε πέναλτι και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 3-1, φτάνοντας τα 953 γκολ και καθιερώνοντας την Αλ Νασρ στην κορυφή της Saudi Pro League με οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Αλλά η ιστορία δεν σταματά εκεί. Στο ημίχρονο, με το σκορ στο 0-0, ο Ρονάλντο πλησίασε τον διαιτητή Αμπντάλα Αλ Σέχρι και δεν συγκράτησε τον θυμό του. «Μπράβο, μπράβο. Συνέχισε έτσι, κάνεις ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι κάνεις», σχολίασε ο Πορτογάλος σαρκαστικά.

Revealed: The sarcastic comments a furious Cristiano Ronaldo made towards referee at half-time before going on to score 953rd goal of his career https://t.co/1hBQRhkyOq — Daily Mail Sport (@MailSport) November 9, 2025

Οι ακριβείς λόγοι της δυσαρέσκειάς του παραμένουν μυστήριο, αλλά η συνέχεια του αγώνα απέδειξε ότι η Αλ Νασρ δεν επηρεάστηκε καθόλου. Μέσα σε δύο λεπτά από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γκάμπριελ έδωσε το προβάδισμα, ενώ η κατάσταση της Νεόμ χειροτέρευσε με την αποβολή του Λουτσιάνο Ροντρίγκεζ για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο Ρονάλντο ανέλαβε την ευθύνη από το σημείο του πέναλτι, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο τέλος ο Ζοάο Φέλιξ έκλεισε το παιχνίδι.

Ο Ρονάλντο, λοιπόν, πλησιάζει στον θρυλικό στόχο των 1.000ων γκολ, αλλά μέχρι τότε δεν φοβάται να δείξει και το εκρηκτικό του πρόσωπο, ακόμα και σε… διαιτητές!