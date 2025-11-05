Σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Πιρς Μόργκαν για το «Piers Morgan Uncensored», ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για την καριέρα και την προσωπική του ζωή, αλλά και για την πιο ακριβή αγορά που έκανε ποτέ, με ένα ποσό που προκαλεί εντύπωση.

Ο Πορτογάλος σταρ επανέλαβε πως δεν θεωρεί τον Μέσι καλύτερό του και παραδέχθηκε ότι το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας πλησιάζει. Παράλληλα, άνοιξε συζήτηση για πιο προσωπικές πτυχές του lifestyle του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η αποκάλυψη της πιο δαπανηρής αγοράς που έκανε. Όπως είπε, στα 30 του απέκτησε ιδιωτικό τζετ αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πούλησε περίπου έναν χρόνο πριν.

«Το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει ποτέ; Ένα αεροπλάνο, ναι. Έχω το δικό μου αεροπλάνο από τότε που ήμουν 30 ετών, αλλά το άλλαξα πριν από έναν χρόνο, οπότε ήταν αρκετά ακριβό. Έχω ένα [Bombardier] Global Express [μοντέλο 6500]. Δεν ξοδεύω χρήματα απλώς για να ξοδέψω… Για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά δεν το χρειάζομαι».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως, αν και δεν μετράει τα αυτοκίνητά του, πρόσφατα αγόρασε ένα νέο όχημα για τη συλλογή του, το οποίο αντιμετωπίζει ως επένδυση, παρομοιάζοντάς το με έναν πίνακα ζωγραφικής. «Πριν από τρεις μέρες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά είναι για τη συλλογή μου. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο, είναι επένδυση. Δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα έχω, δεν τα μετράω», δήλωσε χαρακτηριστικά.