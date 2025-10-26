Ο χρόνος μπορεί να περνά, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει να παίζει ακόμα… με τους δικούς του κανόνες. Ο 40χρονος Πορτογάλος συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, φτάνοντας πλέον τα 950 γκολ στην καριέρα του, μετά το τέρμα που πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 απέναντι στην Αλ Χαζέμ, το βράδυ του Σαββάτου (25/10).

Ο CR7 ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής. Στο 88ο λεπτό «σφράγισε» το τρίποντο για την ομάδα του, προσθέτοντας ακόμα μία «σελίδα», σε μια ποδοσφαιρική διαδρομή που μοιάζει να μην έχει τέλος. Πλέον, χρειάζεται μόλις 50 γκολ για να φτάσει το απόλυτο, μυθικό ορόσημο των 1.000ων γκολ στην καριέρα του.

Ακόμα «πεινασμένος» στα 40

Από την έναρξη της φετινής σεζόν στη Saudi Pro League, ο Ρονάλντο μετράει έξι γκολ σε έξι ματς, ρυθμοί που θυμίζουν… Ρεάλ Μαδρίτης. Με την ίδια ευκολία συνεχίζει να σκοράρει και με την εθνική Πορτογαλίας. Μόλις στις 14 Οκτωβρίου βρήκε δύο φορές δίχτυα απέναντι στην Ουγγαρία (2-2), φτάνοντας τα 41 τέρματα στα προκριματικά Μουντιάλ, επίδοση που τον καθιστά τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Από τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας μέχρι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γιουβέντους και τώρα την Αλ Νασρ, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει παντού. Με εξαίρεση τη Σπόρτινγκ, όπου είχε ελάχιστες συμμετοχές ως έφηβος, έχει πετύχει τουλάχιστον 100 γκολ με κάθε ομάδα της καριέρας του. Ένα στατιστικό που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλο τη διάρκεια, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του.

Το βλέμμα στο πολυπόθητο 1.000

Κάθε φορά που σκοράρει, οι αριθμοί «λυγίζουν». Αλλά εκείνος δείχνει να έχει ακόμα «καύσιμα» και στόχο. Το «1.000» δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι το επόμενο κεφάλαιο σε μια καριέρα που μοιάζει βγαλμένη από… παραμύθι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να «γράφει» ιστορία, σε μια ηλικία που πολλοί θα είχαν αποσυρθεί. Εκείνος όμως, συνεχίζει να μετρά γκολ, ρεκόρ και χειροκροτήματα!