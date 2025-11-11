Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει και ταράζει τα νερά! Στα 40 του χρόνια, ο Πορτογάλος σούπερσταρ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και μόλις έριξε τη… βόμβα!

Το Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι το τελευταίο του σε αυτή τη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει αδιάκοπα από το 2006! Ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, σε συνέντευξή του στο τουριστικό φόρουμ «TOURISE» της Σαουδικής Αραβίας. «Είναι σίγουρο, γιατί τότε θα είμαι 41 ετών. Θα είναι το τελευταίο μου. Απολαμβάνω αυτή τη στιγμή».

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το γνωστό του χιούμορ. Σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «σύνταξης», γελώντας. «Όταν είπα ότι θα αποσυρθώ σύντομα, εννοούσα… σε δέκα χρόνια! Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μιλώ για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά αστειευόμουν».

Παρά το χιούμορ, ο Ρονάλντο παραδέχτηκε πως η ηλικία δεν λέει ψέματα. «Όταν φτάνεις σε μια ηλικία, αρχίζεις να μετράς τους μήνες πιο γρήγορα». Και όμως, η φυσική του κατάσταση παραμένει εκπληκτική. Ο CR7 συνεχίζει να σκοράρει τόσο με την Αλ Νασρ όσο και με την Εθνική Πορτογαλίας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στο γήπεδο. «Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και τα γκολ μου. Είμαι 40, αλλά νιώθω καλά. Το σώμα μου ανταποκρίνεται, βοηθώ την ομάδα και θέλω να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους. Αυτή είναι η ζωή μου», πρόσθεσε, ενώ πλησιάζει πλέον στα 1.000 επίσημα γκολ στην καριέρα του, ρεκόρ που λίγοι μπορούν να φτάσουν.

Το 2026 δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη Μουντιάλ για τον Ρονάλντο. Θα είναι το μεγάλο φινάλε μιας ποδοσφαιρικής εποποιίας που συνεχίζει να γράφεται με… γκολ, πάθος και ανατροπές. Και όπως όλα δείχνουν, ο Κριστιάνο δεν έχει σκοπό να αφήσει κανέναν να τον ξεχάσει εύκολα!