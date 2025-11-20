Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενος από την αρραβωνιαστικιά του Χεορχίνα, παραβρέθηκε σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και εμφανίστηκε σε ειδικό βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο TikTok κυκλοφορεί υλικό που δείχνει τις προετοιμασίες του Ρονάλντο πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ, με τουλάχιστον τρία άτομα να φροντίζουν την εμφάνισή του, από τα ρούχα μέχρι τα μαλλιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενθουσιασμένος από την παρουσία του ποδοσφαιρικού άσου, ανήρτησε στο Truth Social βίντεο όπου εμφανίζεται να ανταλλάσσει πάσες με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή του.