Η Πορτογαλία έχασε 2-0 από την Ιρλανδία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, όμως η ήττα δεν είναι αυτό που «πονάει» τους Ίβηρες. Πολύ μεγαλύτερος πονοκέφαλος είναι η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο κίνδυνος βαριάς τιμωρίας του.

Οι Πορτογάλοι παραμένουν φαβορί για την πρόκριση, έχοντας εξασφαλισμένη – τουλάχιστον – τη δεύτερη θέση. Με νίκη απέναντι στην αδύναμη και αδιάφορη Αρμενία, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κλειδώνει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Ουγγαρία-Ιρλανδία.

Παρότι το αποτέλεσμα δεν αποδείχθηκε καθοριστικό, η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61′ για χτύπημα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι, δημιουργεί μεγάλο θέμα ενόψει συνέχειας. Ο «CR7» χάνει σίγουρα το παιχνίδι με την Αρμενία, όμως κινδυνεύει με ποινή ως και τριών αγωνιστικών, βάσει κανονισμού FIFA για βίαιη συμπεριφορά (αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές, δάγκωμα, φτύσιμο).

Αν η φάση κριθεί αρκετά επικίνδυνη, ο Ρονάλντο ενδέχεται να χάσει τα δύο πρώτα ματς της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ. Υπάρχει πάντως και το σενάριο να εκτίσει την ποινή στα μπαράζ, εφόσον η Πορτογαλία τερματίσει δεύτερη στον όμιλο – κάτι που έχει μικρές πιθανότητες, καθώς προϋποθέτει ήττα από την Αρμενία και ταυτόχρονα νικητή στο Ουγγαρία–Ιρλανδία.

