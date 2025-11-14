Η Πορτογαλία έχασε 2-0 από την Ιρλανδία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, όμως η ήττα δεν είναι αυτό που «πονάει» τους Ίβηρες. Πολύ μεγαλύτερος πονοκέφαλος είναι η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο κίνδυνος βαριάς τιμωρίας του.

Οι Πορτογάλοι παραμένουν φαβορί για την πρόκριση, έχοντας εξασφαλισμένη – τουλάχιστον – τη δεύτερη θέση. Με νίκη απέναντι στην αδύναμη και αδιάφορη Αρμενία, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κλειδώνει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Ουγγαρία-Ιρλανδία.

Παρότι το αποτέλεσμα δεν αποδείχθηκε καθοριστικό, η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61′ για χτύπημα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι, δημιουργεί μεγάλο θέμα ενόψει συνέχειας. Ο «CR7» χάνει σίγουρα το παιχνίδι με την Αρμενία, όμως κινδυνεύει με ποινή ως και τριών αγωνιστικών, βάσει κανονισμού FIFA για βίαιη συμπεριφορά (αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές, δάγκωμα, φτύσιμο).

Cristiano Ronaldo sent off vs Ireland (Red Card 🟥) pic.twitter.com/0KwYCr4JEc — Ramy (@Ramy_Stats) November 14, 2025

Αν η φάση κριθεί αρκετά επικίνδυνη, ο Ρονάλντο ενδέχεται να χάσει τα δύο πρώτα ματς της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ. Υπάρχει πάντως και το σενάριο να εκτίσει την ποινή στα μπαράζ, εφόσον η Πορτογαλία τερματίσει δεύτερη στον όμιλο – κάτι που έχει μικρές πιθανότητες, καθώς προϋποθέτει ήττα από την Αρμενία και ταυτόχρονα νικητή στο Ουγγαρία–Ιρλανδία.