Η Νορβηγία έκανε το μεγάλο βήμα για την πρόκρισή της στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, επικρατώντας με 4-1 της Εσθονίας και αγγίζοντας την κορυφή του 9ου ομίλου. Η ομάδα του Σόλμπακεν συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη μυθική προκριματική του σεζόν, φτάνοντας τα 14 τέρματα.

Στον 4ο όμιλο, η Ισλανδία παραμένει στο παιχνίδι των μπαράζ, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Αζερμπαϊτζάν με 2-0, σε μια αναμέτρηση όπου ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ στο 39’.

Στο μεταξύ, η Ουγγαρία έκανε το δικό της αποφασιστικό βήμα για τη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου, χάρη στο σημαντικό «διπλό» στο Ερεβάν απέναντι στην Αρμενία. Το γκολ του Βάργκα έφερε τους Μαγυάρους στους 8 βαθμούς,

Η Γαλλία έγινε η δεύτερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που «σφράγισε» την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ακολουθώντας την Αγγλία. Οι «τρικολόρ» ολοκλήρωσαν μια άψογη εμφάνιση απέναντι στην Ουκρανία, την οποία συνέτριψαν με 4-0 στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας την κορυφή του 4ου ομίλου πριν από την ολοκλήρωση των προκριματικών.

Οι παίκτες του Ντεσάν ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε στο 55’ από το πέναλτι και ξανά στο 83’, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Στο διάστημα αυτό βρήκαν δίχτυα και ο Ολίσε στο 76’ μετά από εξαιρετική ενέργεια του Καντέ, αλλά και ο Εκιτικέ λίγο πριν το τέλος, αξιοποιώντας δημιουργία του Εμπαπέ.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία δυσκολεύτηκε αρκετά στο Κισινάου, όμως τελικά υπέταξε τη Μολδαβία με 2-0 χάρη στα γκολ των Μαντσίνι και Εσπόζιτο. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» δεν προλαβαίνει την πρωτοπόρο Νορβηγία και θα χρειαστεί να διεκδικήσει μια θέση στο Μουντιάλ μέσω της διαδικασίας των μπαράζ.

Σημαντικό αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον 6ο όμιλο, όπου η Πορτογαλία γνώρισε ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο. Ο Πάροτ πέτυχε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων, όμως το γεγονός που ξεχώρισε ήταν η ιστορική αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο, η πρώτη του σε εθνικό επίπεδο μετά από 226 συμμετοχές. Ο Πορτογάλος σταρ είδε την κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’Σέι, σε μια έντονη μονομαχία που προηγήθηκε.

Στον 10ο όμιλο, η Αγγλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στη Σερβία και πήρε τη νίκη με 2-0, σκοράροντας με τους Σάκα και Έζε. Το αποτέλεσμα άφησε οριστικά τους Σέρβους εκτός διεκδίκησης της δεύτερης θέσης, την οποία κατέκτησε η Αλβανία χάρη στο 1-0 στην έδρα της Ανδόρας.

Αποτελέσματα 13/11

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

Αγγλία – Σερβία 2-0