Η Γαλλία και η Βραζιλία θα αναμετρηθούν σε φιλικό αγώνα στις 28 Μαρτίου στο Gillette Stadium στο Foxborough της Μασαχουσέτης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Τρεις ημέρες αργότερα, η Βραζιλία θα δώσει δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Κροατία στο Ορλάντο.

Το φιλικό αποτελεί… ρεβάνς του ιστορικού τελικού του 1998, που είχε κερδίσει η Γαλλία. Η Βραζιλία έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ, ενώ η Γαλλία μπορεί να την πετύχει με νίκη επί της Ουκρανίας.

Μετά τη μάχη με τη «σελεσάο», η Γαλλία θα δώσει έναν ακόμη φιλικό, πιθανώς με Μεξικό ή ΗΠΑ. Ο αγώνας αναμένεται να έχει και… ευρωπαϊκό χρώμα, καθώς πιθανοί αντίπαλοι θα είναι συμπαίκτες από κορυφαίες ομάδες, όπως οι Κιλιάν Μπαπέ, Αουρέλιεν Τζουαμενί, Εντουάρντο Καμαβίνγκα, Εντέρ Μιλιτάο, Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Γκάμπριελ Μαγκαλές, Ουσεμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντούε, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα και Μαρκίνιος