Η Κάτια Αβέιρο, αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, πήρε θέση υπέρ του σούπερ σταρ μετά την κριτική που δέχτηκε για την πρόσφατη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και παρακολούθησε επίσημο δείπνο με παγκόσμιους ηγέτες.

Η επίσκεψη του Ρονάλντο και της αρραβωνιαστικιάς του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, στην Ουάσινγκτον προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς φίλους του ποδοσφαιριστή να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Κάτια Αβέιρο ανάρτησε βίντεο στο Instagram, υπερασπιζόμενη τον αδερφό της. Τόνισε ότι ο Κριστιάνο «δεν χρειάστηκε ποτέ εύνοιες, πάρτι, ιδεολογίες ή προγραμματισμένους λόγους. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν σκληρή δουλειά», προσθέτοντας πως πολλοί από τους επικριτές του δεν γνωρίζουν τίποτα πέρα από τα λόγια.

Στην οργισμένη της δήλωση, ανέφερε:

«Επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο και ξαφνικά γίνεται πανικός! Υποκριτές, όλοι σας υποκριτές! Για 20 χρόνια έχει κουβαλήσει την Πορτογαλία στους ώμους του, ήρθε από τη φτώχεια και έχτισε μια αυτοκρατορία χωρίς συντομεύσεις. Νομίζετε πραγματικά ότι θα ανησυχήσει για μερικούς θιγμένους ανθρώπους;»

Στο βίντεο, η Αβέιρο ευχαρίστησε δημόσια τον Κριστιάνο για όλα όσα έχει κάνει για τη χώρα τους:

«Είμαι περήφανη για σένα όσο ο κόσμος ολόκληρος».