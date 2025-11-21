Μία ασυνήθιστη αστοχία για τα δεδομένα της σημείωσε η FIFA, η οποία άφησε εκτός της πρώτης επίσημης αφίσας του Μουντιάλ 2026 τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο υλικό προβολής που παρουσίαζε έναν «εκπρόσωπο» για καθεμία από τις 42 συμμετέχουσες ομάδες, η Πορτογαλία εκπροσωπήθηκε από τον Μπρούνο Φερνάντες, επιλογή που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομοσπονδία έσπευσε να αποσύρει τη συγκεκριμένη ανάρτηση και λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με διορθωμένη αφίσα, όπου στη θέση του Φερνάντες εμφανίζεται –όπως πολλοί θεωρούσαν αυτονόητο– ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στη νέα ανάρτηση η FIFA στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Ρονάλντο για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Παρά το γεγονός ότι η Πορτογαλία έχει πετύχει 9 γκολ σε δύο περιπτώσεις χωρίς εκείνον στο γήπεδο, ο «CR7» παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής: με 143 τέρματα σε 226 εμφανίσεις, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες φαίνεται να έχει αναζωογονήσει τον θρυλικό επιθετικό. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο έχει σημειώσει 25 γκολ σε 30 εμφανίσεις υπό τον Ισπανό τεχνικό, βελτιώνοντας όλους τους προηγούμενους μέσους όρους παραγωγικότητάς του: 0,83 γκολ ανά αγώνα, έναντι 0,82 με τον Φερνάντο Σάντος, 0,71 με τον Πάουλο Μπέντο, 0,11 με τον Κάρλος Κεϊρόζ και 0,36 επί εποχής Σκολάρι.