Σενάρια που προέρχονται από ξένα Μέσα κάνουν λόγο για πρόθεση της Ρωσίας να δημιουργήσει μια διοργάνωση… αντι-Μουντιάλ, στην οποία θα συμμετέχουν χώρες που έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μεταξύ των ομάδων που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν λάβει πρόσκληση, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Η Ρωσία, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από τις διοργανώσεις της UEFA από τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έτσι, ενώ μέχρι τώρα η εθνική της έδινε μόνο φιλικούς αγώνες, φημολογείται πως εξετάστηκε η ιδέα μιας παράλληλης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την ίδια περίοδο με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ–Καναδά–Μεξικό.

Russia is reportedly working on a World Cup alternative featuring nations that didn’t qualify for 2026 FIFA WORLD CUP Possible participants include: 🇷🇺 Russia, 🇷🇸 Serbia 🇳🇬 Nigeria 🇨🇲 Cameroon 🇨🇳 China 🇬🇷 Greece 🇨🇱 Chile 🇵🇪 Peru Would you watch?#russia #Nigeria #cameroon… pic.twitter.com/2Hmd1iaTL2 — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 24, 2025

Πηγές όπως η πολωνική «Przeglad Sportowy» και η αργεντίνικη «La Derecha Diario» αναφέρουν ότι η ρωσική ομοσπονδία (RFU) σκέφτεται να συγκεντρώσει οκτώ έως δώδεκα χώρες, οι οποίες δεν κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για το Μουντιάλ. Στη σχετική λίστα εμφανίζονται οι Σερβία, Ελλάδα, Χιλή, Περού, Βενεζουέλα, Νιγηρία, Καμερούν και Κίνα—χώρες που, εκτός από τον αποκλεισμό τους από τη διοργάνωση του 2026, διατηρούν σταθερές ή στενές διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Παρά την αναπαραγωγή της είδησης από πολλά διεθνή Μέσα, στη Ρωσία επικρατεί… σιγή. Η μόνη αναφορά προέρχεται από την ιστοσελίδα «Sport-Express», η οποία, επικαλούμενη εσωτερική πηγή της RFU, διαψεύδει κάθε πρόθεση οργάνωσης ενός «Μουντιάλ των αποκλεισμένων». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα εξακολουθεί να στοχεύει στην επανένταξη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθιστώντας μια ανταγωνιστική διοργάνωση απέναντι στη FIFA αντιπαραγωγική και αντίθετη προς τους τρέχοντες στόχους της.