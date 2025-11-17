Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση ότι μια γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπροστά σε πελάτες εμπορικού κέντρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11), όταν η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προχώρησε στην πράξη στο πάρκινγκ καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρο, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η εισαγγελία του Gap έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η γυναίκα ήταν ήδη γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η εισαγγελέας του Gap, Μάριον Λοζακμέρ, δήλωσε στο TF1info: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».