Greenpeace κατήγγειλε την «εντατικοποίηση» του εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η οργάνωση ανέφερε ότι κατέγραψε στο λιμάνι της Δουνκέρκης τη φόρτωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου με προορισμό τη Ρωσία.

Το παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία βιντεοσκόπησε το Σάββατο στο λιμάνι της Δουνκέρκης τη φόρτωση του φορτηγού πλοίου Mikhail Dudin με περίπου δέκα εμπορευματοκιβώτια που έφεραν ετικέτες προειδοποίησης για ραδιενεργά υλικά.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Mikhail Dudin, πλοίο υπό σημαία Παναμά, ταξιδεύει τακτικά στη Δουνκέρκη για να εκφορτώνει εμπλουτισμένο ή απεμπλουτισμένο ουράνιο προερχόμενο από την Αγία Πετρούπολη. Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη εξαγωγή επανεπεξεργασμένου ουρανίου (URT) προς τη Ρωσία που η Greenpeace καταγράφει τα τελευταία τρία χρόνια.

«Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Πολίν Μπουαγιέ, υπεύθυνη για την πυρηνική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στη Greenpeace Γαλλίας. Η ίδια τόνισε ότι «η Γαλλία θα πρέπει να ακυρώσει τις τρέχουσες συμβάσεις με τη Rosatom», τη ρωσική κρατική εταιρεία που ελέγχει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη. «Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία ενός πολέμου», πρόσθεσε.

Συμβάσεις και διεθνείς κυρώσεις

Το 2018, η γαλλική υπηρεσία Ηλεκτρισμού (EDF) υπέγραψε σύμβαση ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ με την Tenex, θυγατρική της Rosatom, για την «ανακύκλωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου». Οι δραστηριότητες αυτές δεν εμπίπτουν στις διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Rosatom διαθέτει τη μοναδική εγκατάσταση παγκοσμίως που μπορεί να μετατρέψει επανεπεξεργασμένο ουράνιο πριν από τον επαναεμπλουτισμό του, ο οποίος πραγματοποιείται στη Ρωσία ή την Ολλανδία. Το αποτέλεσμα είναι το επανεπεξεργασμένο εμπλουτισμένο ουράνιο (REU).

Μόνο το 10% του επανεμπλουτισμένου ουρανίου επιστρέφει από τη Ρωσία στη Γαλλία, όπου χρησιμοποιείται στον πυρηνικό σταθμό Cruas, τον μοναδικό που μπορεί να λειτουργήσει με καύσιμο REU, σύμφωνα με τη Greenpeace.

Αντιδράσεις και κυβερνητική στάση

Το γαλλικό υπουργείο Ενέργειας, η EDF και η Orano –ένας ακόμη πιθανός πελάτης της Rosatom– δεν απάντησαν στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Η Greenpeace υποστηρίζει ότι η γαλλική κυβέρνηση «έδωσε εντολή στην EDF να σταματήσει τις εξαγωγές επανεπεξεργασμένου ουρανίου στη Ρωσία το 2022», μετά από αποκαλύψεις της Greenpeace France πως αποστολές REU πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.