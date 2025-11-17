Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η χώρα του προγραμματίζει την παραγγελία 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την επίσκεψη με κύριο στόχο την υπογραφή ενός «ιστορικού» συμφωνητικού, που προβλέπει την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με σύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως μαχητικά Rafale, άλλα αεροσκάφη, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Ουκρανό ηγέτη στην αεροπορική βάση του Βιλακουμπλέ, κοντά στο Παρίσι, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, που αφορά την ενίσχυση τόσο της πολεμικής αεροπορίας όσο και της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική αμυντική βιομηχανία θα παρουσιάσει στον Ζελένσκι το μαχητικό Rafale μαζί με τα όπλα του, ενώ θα προβληθούν και σύγχρονα συστήματα, όπως το αντι-αεροπορικό σύστημα SAMP/T και drones.

Από την πλευρά της, η γαλλική προεδρία υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα φέρει «την κορυφαία τεχνογνωσία της Γαλλίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην υπηρεσία της Ουκρανίας», εστιάζοντας κυρίως στην προστασία των ουκρανικών εναέριων συνόρων. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανανέωσε την έκκλησή του για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μετά το νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιδρομών που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην περιοχή του Χάρκιβ.

Η Ουκρανία συνεχίζει επίσης τις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες για την ανανέωση του αεροπορικού της στόλου. Τον προηγούμενο μήνα υπέγραψε επιστολή προθέσεως με τη Σουηδία για την απόκτηση 100-150 μαχητικών Gripen.

Η πιθανή παραλαβή 100 Rafale αποτελεί στρατηγική κίνηση για την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό της πολεμικής της αεροπορίας και την ενίσχυση της μακροχρόνιας άμυνάς της έναντι της Ρωσίας. Μέχρι σήμερα, η Γαλλία είχε παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, ενώ τα Rafale θεωρούνται το «κόσμημα» της γαλλικής αεροπορίας.

Το νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T, που θα παρουσιαστεί στον Ζελένσκι, θα παραδοθεί στη Γαλλία από το 2027 και διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες αναχαίτισης πυραύλων σε σχέση με το υπάρχον SAMP/T, από το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί μια μονάδα στην Ουκρανία.