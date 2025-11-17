Απροσδόκητη ωφέλεια για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας προκύπτει, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, από την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει το 2025 σε πρόωρη αποπληρωμή δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που είχε συνάψει με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει έντονη δημοσιονομική πίεση, επωφελείται απρόσμενα από την ελληνική κίνηση. Η επιστροφή του ποσού, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την περίοδο 2033-2041, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος.

«Εντυπωσιακή απόφαση»

Η Le Monde χαρακτηρίζει την απόφαση της Αθήνας «εντυπωσιακή», επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής επέτρεψε την πρόωρη εξόφληση τόσο προς το ΔΝΤ όσο και προς μέρος των δανείων της Ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα θεωρείται πλέον πιο ασφαλής δανειολήπτης από τη Γαλλία, με ελαφρώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στα δάνεια που είχε λάβει η χώρα μας από τη Γαλλία και επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της για την πρόωρη αποπληρωμή τους.