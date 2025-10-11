Δημόσιο χρέος στα επίπεδα του 2009, δηλαδή πριν από τη δεκαετή οικονομική κρίση, προβλέπεται να καταγραφεί το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 359 δισ. ευρώ ή στο 137,6% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μείωση κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025. Υπενθυμίζεται ότι το 2010, όταν η χώρα εισήλθε στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, το ποσοστό του χρέους ανερχόταν στο 147,8% του ΑΕΠ.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Greek Loan Facility (GLF) που αναμένεται να υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Τα συγκεκριμένα δάνεια, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο και αφορούν οφειλές με λήξη την περίοδο 2033-2041. Ήδη έχουν προηγηθεί αποπληρωμές 7,935 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, 5,29 δισ. ευρώ το 2023 και 2,645 δισ. ευρώ το 2022, στο πλαίσιο της σταδιακής εξόφλησης των δανείων του πρώτου μνημονίου που αποτελούν το μεγαλύτερο βάρος του χαρτοφυλακίου χρέους.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η πλήρης αποπληρωμή των διμερών δανείων έως το 2031, δηλαδή μία δεκαετία νωρίτερα από την αρχική λήξη τους. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μείωση του χρέους τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σκοπεύει να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές, προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας και να διαμορφώσει προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος δανεισμού στο μέλλον.

Τα οφέλη της πρόωρης αποπληρωμής

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιοι αξιωματούχοι του υπουργείου, η πρόωρη εξόφληση των ευρωπαϊκών δανείων αποφέρει πολλαπλά οφέλη:

* Μείωση του κόστους τόκων και περιορισμό της δαπάνης εξυπηρέτησης του χρέους.

* Ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης, καθώς αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται ενεργά το χρέος της και όχι μόνο μέσω επιμηκύνσεων.

* Περιορισμό των κινδύνων αναχρηματοδότησης και μείωση της έκθεσης σε διεθνείς αναταράξεις.

* Δημιουργία δημοσιονομικού χώρου χάρη στη μείωση των δαπανών για τόκους.

Προοπτικές έως το 2035

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, η πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους αναμένεται να συνεχιστεί, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2035. Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) συγκλίνουν ότι το 2030 η Ελλάδα θα εμφανίζει λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο 125%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση και την επαναφορά της χώρας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.