Το ΣΕΦ αλλάζει και μπαίνει σε νέα εποχή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 4 Μαΐου 2026, ενώ η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και η ανάθεση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου του ίδιου έτους.

Ενός έργου που έχει στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του ΣΕΦ και να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών και να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις αυξημένες απαιτήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης φτάνει τα 20.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στόχο την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί η πλήρης διακήρυξη, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες αναβάθμισης του σταδίου.