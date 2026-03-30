Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, λίγο μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στο T-Center.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων», ο οποίος πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν και τον Ματίας Λεσόρ που οδήγησε στην αποβολή του, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη φετινή σεζόν, συνοδεύοντάς τες με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα και την ένταση που επικράτησε στο παρκέ.