Δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί· είναι η ψυχολογία, είναι η ηρεμία, είναι η συνέχεια που ακολουθεί με δύο τεράστιες προκλήσεις: την εκτός έδρας μάχη με τη Θέλτα Βίγκο και το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος έχει κολλήσει τελευταία στο πιο βασικό: το γκολ. Δημιουργεί, παλεύει, πιέζει, αλλά η μπάλα δεν καταλήγει εύκολα στα δίχτυα. Το «0» με τη Μακάμπι στην Τούμπα ήταν ακόμη ένα σημάδι ότι η ομάδα χρειάζεται αποτελεσματικότητα και κυνισμό στην τελική προσπάθεια. Όταν αυτό δεν έρχεται, το κλίμα βαραίνει, η πίεση μεγαλώνει και η έλλειψη ηρεμίας αρχίζει να φαίνεται στις κινήσεις των παικτών.

Η Τρίπολη δεν είναι ποτέ εύκολος προορισμός. Ο Αστέρας ξέρει να βάζει δύσκολα στους μεγάλους και συχνά μετατρέπει την έδρα του σε πραγματικό τεστ χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ καλείται όχι μόνο να φύγει με το αποτέλεσμα, αλλά και να δείξει μια εικόνα που θα του επιτρέψει να πατήσει γερά πριν τα ευρωπαϊκά ταξίδια και τα μεγάλα ελληνικά ραντεβού, μιας που την Πέμπτη τον περιμένει η Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» ενώ την επόμενη Κυριακή έχει το πρώτο crush test εντός συνόρων με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Μια νίκη την Κυριακή δεν θα είναι απλά τρεις βαθμοί στο σακούλι. Θα είναι «ανάσα» εμπιστοσύνης, θα είναι η σπίθα που χρειάζεται η ομάδα για να ξεκολλήσει από το άγχος και να βρει ξανά ρυθμό. Γιατί στη συνέχεια το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Θέλτα στη Γαλικία, Ολυμπιακός στην Τούμπα, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει σε αυτό το μίνι-μαραθώνιο με το κεφάλι ψηλά και να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα στην επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος μετά το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Στην Τρίπολη, λοιπόν, δεν παίζεται μόνο ένα ακόμα ματς πρωταθλήματος. Παίζεται η ψυχολογική ισορροπία ενός ολόκληρου γκρουπ ποδοσφαιριστών, που ξέρει ότι φέτος οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και το κάθε βήμα μετράει διπλά.

Και κάπου εδώ μπαίνει και το ζήτημα της προσωπικότητας. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες με ποιότητα, έχει εμπειρία, έχει νέους που κουβαλάνε ενέργεια και φαντασία. Αυτό που χρειάζεται στην Τρίπολη είναι να βγει στο χορτάρι το «εγώ» της ομάδας. Να δείξει ότι δεν φοβάται, ότι ξέρει να ξεπερνά εμπόδια και ότι μπορεί να αντιδρά όταν το κλίμα βαραίνει. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα τακτικής, αλλά κυρίως νοοτροπίας.

Ο Λουτσέσκου ξέρει καλά πως τέτοια παιχνίδια λειτουργούν σαν διακόπτης. Αν όλα πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό, το μομέντουμ μπορεί να αλλάξει άμεσα και να δώσει τεράστια ώθηση και για τη Θέλτα και για το ντέρμπι της Τούμπας. Αν όχι, τότε η πίεση θα μεγαλώσει επικίνδυνα. Γι’ αυτό και η Κυριακή στην Αρκαδία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι: είναι το πρώτο μεγάλο τεστ χαρακτήρα της σεζόν.

