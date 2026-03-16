Μετά από μια ήπια και αρκετά ηλιόλουστη περίοδο μέχρι τα μέσα του μήνα, ο καιρός αλλάζει απότομα και ο Μάρτης δείχνει το πιο άστατο πρόσωπό του. Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι θα συνοδεύσουν τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή σκηνικού σε όλη τη χώρα, φέρνοντας πιο χειμωνιάτικες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η Τρίτη 17 Μαρτίου θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα δυτικά και νότια τμήματα και σταδιακά θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα πυκνώσουν.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ωστόσο θα περιοριστούν σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με τις εντάσεις να αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και κεντρικά η μέγιστη θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 17 βαθμών, φτάνοντας τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν, ενώ από το απόγευμα και μετά υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 14 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ από το βράδυ φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα, καθώς και πρόσκαιρα το βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι, οι εντάσεις θα αγγίζουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια και κεντρικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς και τοπικά 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 και πιθανώς τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα στα βόρεια ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις το πρωί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αίσθηση του πιο ψυχρού καιρού από τα μέσα της εβδομάδας.