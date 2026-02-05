Με ένταση έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία στα νησιά του Ιονίου, με έναν ανεμοστρόβιλο να πλήττει χωριό της Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, την ώρα που οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κεφαλονιά οδήγησαν σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το corfunews, ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Αφιώνα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας. Από το πέρασμά του καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές: τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού, με κλαδιά δέντρων να πέφτουν στο οδόστρωμα και να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Για την απομάκρυνσή τους κρίθηκε αναγκαία η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα εμφανίζονται με διάρκεια.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα και το επόμενο διήμερο, με έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.