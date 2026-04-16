Τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για ασθενείς με άνοια και Alzheimer, καθώς και για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές χρηματοδοτεί με 7,6 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά στη λειτουργία έξι δομών με 410 συνολικά ωφελούμενους και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», ενώ οι δικαιούχοι θα επιλεγούν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών από το Υπουργείο Υγείας.

Διευκρινίζεται πως τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής θα έχουν ολοήμερη λειτουργία τις καθημερινές – και μάλιστα σε δύο βάρδιες. Επιπροσθέτως, θα διαθέτουν και ειδικά κλιμάκια, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Τα Κ.Η.Ο.Φ. θα στελεχώνονται από επαρκές και απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό, που θα ανέρχεται σε έως και 25 άτομα για δύο βάρδιες και το κινητό κλιμάκιο κατ’ οίκον φροντίδας. Ενδεικτικά, η ομάδα θα απαρτίζεται από τις ειδικότητες ψυχολόγου, νοσηλευτή, βοηθού νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, κοινωνικού λειτουργού, φροντιστή κλπ. Όσον αφορά στις ιατρικές ειδικότητες, τα Κ.Η.Ο.Φ. Άνοιας και Alzheimer θα εντάξουν στο δυναμικό τους ψυχίατρο και νευρολόγο, ενώ τα Κέντρα για άτομα με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές θα διαθέτουν ψυχίατρο – παιδοψυχίατρο και παιδίατρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από τα Κέντρα αυτά θα παρέχεται καθημερινά στους ωφελούμενους δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση σε απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, όπως και η παρακολούθηση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την δυνατότητα αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Καθημερινή θα είναι επίσης και η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας από τα κινητά κλιμάκια σε ωφελούμενους που δεν μπορούν να μεταβούν σε δομές, με στόχο την ανακουφιστική φροντίδα και την εκπαίδευσή τους, αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό των κλιμακίων θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις υποτροπής της νόσου, παρέχοντας πληροφόρηση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, διευκολύνοντας παράλληλα την παραπομπή και πρόσβαση τους σε αυτές.

«Η ενίσχυση των δομών υγείας και φροντίδας για όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Με τη χρηματοδότηση αυτή, δεν επενδύουμε απλώς σε υποδομές, αλλά κυρίως στην αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής και την καθημερινή υποστήριξη εκατοντάδων οικογενειών που δίνουν έναν δύσκολο και – συχνά – αθέατο αγώνα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών με άνοια, Alzheimer και αυτισμό, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα, επιστημονική παρακολούθηση και ανθρώπινη προσέγγιση. Παράλληλα, με τα κινητά κλιμάκια κατ’ οίκον φροντίδας, διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω, ακόμα και όταν η μετακίνηση είναι δύσκολη ή αδύνατη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.