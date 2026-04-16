Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίστηκε η διαδικασία των Play-in στο ΝΒΑ, όπου κρίνονται τα τελευταία εισιτήρια για τα Play-offs.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πέτυχαν μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς και παρέμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της Δύσης, ενώ στην Ανατολή οι Φιλαδέλφεια 76ερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση.

Κλίπερς – Γουόριορς 121-126

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση στα τελευταία λεπτά και να επικρατήσουν με 126-121 των Λος Άντζελες Κλίπερς στο παιχνίδι για τις θέσεις 9-10 της Δυτικής Περιφέρειας, παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του play-in.

Καθοριστικός για τους «πολεμιστές» ήταν ο Αλ Χόρφορντ, ο οποίος σημείωσε τέσσερα τρίποντα μέσα σε περίπου πέντε λεπτά στην τέταρτη περίοδο, συμβάλλοντας στο επιμέρους 27-13 της ομάδας του στο φινάλε. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Στεφ Κάρι, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους και 7/12 τρίποντα, πετυχαίνοντας και το μεγάλο σουτ που έκανε το 120-117, λίγο πριν από το τέλος.

Ο Γκι Σάντος είχε γεμάτη εμφάνιση με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ άλλους 20 πρόσθεσε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, βοηθώντας σημαντικά στην τελευταία περίοδο.

Από την πλευρά των Κλίπερς, που ολοκλήρωσαν τη φετινή τους πορεία, ο Ντάριους Γκάρλαντ και ο Κουάι Λέοναρντ σημείωσαν από 21 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπένεντικτ Μάθουριν με 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι Γουόριορς θα αντιμετωπίσουν πλέον εκτός έδρας τους Φοίνιξ Σανς, με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Δύσης, όπου ο νικητής θα βρεθεί στην 8η θέση και θα κοντραριστεί στον πρώτο γύρο με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Φιλαδέλφεια – Ορλάντο 109-97

Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ με 109-97 στον αγώνα για τις θέσεις 7-8 και εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Play-offs.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ, που πέτυχε 31 πόντους, εκ των οποίων οι 11 στην τελευταία περίοδο, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Βι Τζέι Έτζκομπ, ο οποίος σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, όπως και του Αντρέ Ντράμοντ με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από 19 πόντους πρόσθεσε ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ, ενώ 16 είχε ο Πολ Τζορτζ.

Για τους Μάτζικ, που θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία μέσω της διαδικασίας play-in, ξεχώρισε ο Ντέσμοντ Μπέιν με 34 πόντους, ενώ 18 σημείωσε ο Πάολο Μπανκέρο.

Το Ορλάντο θα αντιμετωπίσει πλέον τους Σάρλοτ Χόρνετς για το τελευταίο εισιτήριο της Ανατολής, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 8η θέση και να βρίσκει απέναντί του στον πρώτο γύρο των playoffs τους Ντιτρόιτ Πίστονς.