Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν με 115-110 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν επηρέασε την τελική κατάταξη στη Δυτική Περιφέρεια του NBA. Την ίδια ώρα, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς νίκησαν με 122-110 τους Σακραμέντο Κινγκς, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Στην Ανατολή όμως υπήρξε εξέλιξη, καθώς οι Φιλαδέλφεια 76ερς επικράτησαν με 126-106 των Μιλγουόκι Μπακς και ανέβηκαν στην 7η θέση της κατάταξης. Έτσι η ομάδα του Νικ Νερς θα μπει στα play-in του NBA έχοντας το πλεονέκτημα.

Για τα «ελάφια» δεν αγωνίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να ήταν το τελευταίο του με τη φανέλα της ομάδας. Παράλληλα χρόνο συμμετοχής πήραν οι Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο, οι οποίοι σημείωσαν από οκτώ πόντους ο καθένας.

Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Σικάγο Μπουλς με 149-128, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε επιθετικό «πάρτι».

Ο νεαρός παίκτης έκανε το παιχνίδι της ζωής του, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ καριέρας με 28 πόντους στο NBA. Η στατιστική του γραμμή ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχε 2/3 βολές, 8/16 τρίποντα και 1/2 δίποντα, ενώ πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και μόλις 1 λάθος σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Όλα τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 113-108

Νιου Γιορκ Νικς – Σάρλοτ Χόρνετς 96-110

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 130-117

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς 126-106

Μαϊάμι Χιτ – Ατλάντα Χοκς 143-117

Ιντιάνα Πέισερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-133

Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 136-101

Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς 149-128

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 132-126

Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 132-101

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 103-135

Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 131-107

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 118-128

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 122-110

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-110

Ξεχωρίζει η «Τιτανομαχία» μεταξύ Λεμπρόν – Ντουράντ στα Play-Offs

Με το τέλος της κανονικής διάρκειας στο NBA, το παζλ των Play-offs έχει πλέον συμπληρωθεί και η Δύση υπόσχεται μεγάλες μάχες ήδη από τον πρώτο γύρο. Εκεί όπου ξεχωρίζει η σειρά των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς, ένα ζευγάρι που φέρνει ξανά στο ίδιο παρκέ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης εποχής: τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Κέβιν Ντουράντ.

Οι δύο θρύλοι του NBA ετοιμάζονται για μια ακόμα μονομαχία σε Postseason επίπεδο, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο τόσο για το αγωνιστικό όσο και για το ιστορικό βάρος της σειράς. Οι Λέικερς τερμάτισαν στην 4η θέση της Δύσης, ενώ οι Ρόκετς κατέλαβαν την 5η και εξασφάλισαν ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια του πρώτου γύρου.

Το Λος Άντζελες θα κληθεί να διαχειριστεί και σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με τον Λεμπρόν να καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος στην επίθεση, την ώρα που το Χιούστον μπαίνει στα playoffs με ισχυρή άμυνα και τον Ντουράντ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

LeBron James and Kevin Durant will meet in the playoffs for the first time since the 2018 NBA Finals. They have played 14 playoff games against each other. 👑 LeBron averages 31.9 PPG 🚀 Durant averages 31.7 PPG They are the only duo in NBA history to meet in 10 or more… pic.twitter.com/o0lQNeExIm — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 13, 2026

Ανατολική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament:

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ορλάντο Μάτζικ (ο νικητής παίζει με τους Μπόστον Σέλτικς στα playoffs).

Σάρλοτ Χόρνετς – Μαϊάμι Χιτ (ο νικητής παίζει με τον ηττημένο του Σίξερς-Μάτζικ και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα playoffs)

Τα ζευγάρια στα play offs

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς

Δυτική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament

Φοίνιξ Σανς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με τους Σπερς στα playoffs, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς-Μπλέιζερς και θα διασταυρωθεί με τους Θάντερ στα playoffs).

Τα ζευγάρια στα play offs

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς

Το Play-in tournament είναι προγραμματισμένο για τις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα Play-offs θα εκκινήσουν στις 18 Απριλίου.