Το tweet του Μάικ Τζέιμς για το Μακάμπι – Χάποελ: «Διάβασα σωστά;»
Την έκπληξή του για το ασυνήθιστο πρόγραμμα της EuroLeague εξέφρασε ο Μάικ Τζέιμς, με αφορμή την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο γκαρντ της Μονακό σχολίασε μέσω των social media τη διεξαγωγή του αγώνα την Κυριακή (12/4, 22:15), ο οποίος αφορά εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής. Με μία […]
Τέλος και επίσημα ο Γκόλεματς από τον πάγκο της Ντουμπάι BC
Με μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague, Γιούριτσα Γκόλεματς και Ντουμπάι BC, θα συνεχίσουν σε ξεχωριστούς δρόμους. Η εντός έδρας ήττα από την Αναντολού Εφές σε συνδυασμό με την αποτυχία να μπει η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις θέσεις που οδηγούν στα play-in, φαίνεται πως ήταν το κύκνειο άσμα. […]
Ο Μπλόσομγκεϊμ αποθέωσε Μπαρτζώκα και Βεζένκοφ – Τι είπε για το πιθανό ζευγάρωμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκoύ στα Playoffs της EuroLeague
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε σε «πικάντικες» ερωτήσεις που του έθεσαν οι χρήστες στο X σε ερωτήματα που αφορούν την Euroleague. Ο Αμερικανός φόργουορντ σχολίασε το ενδεχόμενο να αναμετρηθούν οι δύο «αιώνιοι» στα playoffs, περιγράφοντάς το ως «πραγματική μάχη». Παράλληλα, έκανε τη δική του εκτίμηση για τον MVP, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα […]
Κοινή Ανάσταση για Γκριγκόνις, Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους
Οι Μάριους Γκριγκόνις, Λούκας Λεκαβίτσιους και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας πέρασαν μαζί τις ημέρες του Πάσχα και γιόρτασαν από κοινού την Ανάσταση. Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων έδωσε την ευκαιρία στους τρεις Λιθουανούς αθλητές, που αγωνίζονται σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΑΕΚ, να βρεθούν και να μοιραστούν στιγμές χαλάρωσης. View this post on Instagram A post shared by […]
Βατούτιν: «Έτοιμη η ΤΣΣΚΑ για EuroLeague, αλλά οι αποφάσεις δεν εξαρτώνται από εμάς»
Την επιθυμία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξέφρασε ο Αντρέι Βατούτιν, τονίζοντας πως η ομάδα είναι πλήρως προετοιμασμένη. Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός διοργανώσεων μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ωστόσο ο ισχυρός άνδρας της ΤΣΣΚΑ ξεκαθάρισε πως το ζήτημα δεν αφορά αγωνιστικά δεδομένα. Όπως ανέφερε, η ομάδα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη […]