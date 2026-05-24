Αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων θα λειτουργεί σήμερα, Κυριακή, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και έως την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός «Φάληρο» θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το «Ειρήνη», με ειδικά δρομολόγια και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση, για το υπόλοιπο επιβατικό κοινό.