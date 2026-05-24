Την Κυριακή (24/05) η αθλητική δράση στο εγχώριο ποδόσφαιρο επιστρέφει. Ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού, είναι ιδιαίτερος για πολλούς λόγους. Εκτός από το διακύβευμα ενός τροπαίου που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του αγώνα, η χρήση του VAR για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού καθιστά την αναμέτρηση ξεχωριστή.

Οι «ασπρόμαυρες», που ξεπέρασαν το εμπόδιο της ΑΕΚ στα ημιτελικά, καλούνται να πράξουν το ίδιο και απέναντι στα κορίτσια του Αστέρα, ώστε να ολοκληρώσουν τη φετινή σεζόν, κατακτώντας το νταμπλ. Από την άλλη, η ομάδα της Πελοποννήσου, που απέκλεισε στους «4» τον ΑΟ Αγίας Παρασκευής, ως το αουτσάιντερ του τελικού θα επιδιώξει να κάνει την έκπληξη και να κατακτήσει εκείνη το τρόπαιο.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 17:30 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.