Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει στο πλευρό του χιλιάδες φιλάθλους στον μεγάλο τελικό της EuroLeague , με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση με σημαντικές οδηγίες προς τον κόσμο. Οι Πειραιώτες ζήτησαν από τους οπαδούς να ακολουθήσουν πιστά όσα έχουν οριστεί, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο και να διεξαχθεί ομαλά η μεγάλη αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στον τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα με την Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00), πως θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβασή τους στο Telekom Center Athens.

Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο και ταυτοποιημένο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Τονίζεται πως οι έλεγχοι της Αστυνομίας θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις σε φιλάθλους που δεν διαθέτουν ταυτοποιημένο εισιτήριο.

Σημεία ελέγχου ασφαλείας

Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Απαγόρευση επανεισόδου

Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.

Σημείο συγκέντρωσης φιλάθλων Ολυμπιακού για την οργανωμένη μετακίνηση

Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Νέο Φάληρο»

Ώρα συγκέντρωσης: 17:00

Ώρα αναχώρησης: 18:00

Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Πρόσβαση οχημάτων

Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.

Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης

Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8

Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11

Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1

Σημαντική ενημέρωση

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης».