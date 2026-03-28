Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη Super League 2 για την επιτυχημένη διοργάνωση του Super Cup και τόνισε πόσο όμορφο είναι να παρακολουθούν τον αγώνα οπαδοί και των δύο ομάδων.

Το Super Cup μεταξύ Καλαμάτα και Ηρακλής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/03) στο ΟΑΚΑ παρουσία φιλάθλων και των δύο πλευρών, δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή ποδοσφαίρου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρούτσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα του ACTION 24, επαινώντας τη διοργάνωση και την προσπάθεια της Super League 2.

Οι δηλώσεις του

«Ήταν μια αθλητική γιορτή. Όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση και όσοι βρεθήκαμε στο γήπεδο χαρήκαμε. Μία ωραία, ωραία αθλητική δράση. Δύο ωραίες ομάδες που ανέβηκαν στη Super League και ένας αγώνα που θεσμοθετήθηκε εδώ και δύο χρόνια.

Φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες, χαμόγελα, φωνές… Ό,τι πιο ωραίο. Ήταν μία εξαιρετική διοργάνωση και αξίζουν συγχαρητήρια στη Super League 2».