Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε μια ονειρική χρονιά, επικρατώντας με 1-0 του Ηρακλή στον τελικό του Super Cup της Super League 2 που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε στη νίκη χάρη στο γκολ του Τσέλιου στο 50ό λεπτό, κατακτώντας παράλληλα και το νταμπλ. Καθοριστικός αποδείχθηκε και ο προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος επανέλαβε την επιτυχία που είχε πετύχει την προηγούμενη χρονιά με την ΑΕΛ.

Παράλληλα, η ομάδα της Μεσσηνίας έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί του «Γηραιού», που κρατούσε 468 ημέρες, με την τελευταία του ήττα να χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2024 – και τότε από ομάδα του Βοσνιάδη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Καλαμάτα μπήκε πιο δυνατά και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο, με τον Αχμάντ Μέντες Μορέιρα να ξεχωρίζει και να πιέζει την άμυνα του Ηρακλή. Ο Μάντζης και ο Μορέιρα απείλησαν ουσιαστικά, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα.

Ο Ηρακλής αντέδρασε στη συνέχεια και έφτασε κοντά στο γκολ με τον Μάναλη και τον Ντέλετιτς, όμως ο Γκέλιος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο δεύτερο μέρος, η υπεροχή της Καλαμάτας καρποφόρησε στο 50’, όταν μετά από κλέψιμο του Κατάλντι και συνεργασία με τον Μάντζη, ο Τσέλιος εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής για το 1-0.

Στη συνέχεια, ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά στάθηκε άτυχος και άστοχος στις ευκαιρίες που δημιούργησε, με κορυφαία στιγμή τη χαμένη φάση του Μάναλη στο 52’ και την κεφαλιά του Τζίμα στο 71’, που δεν βρήκε στόχο.

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Οικονόμου (85′ Τσελεπίδης), Τσέλιος, Παμλίδης (74′ Μπονέτο), Α. Μορέιρα, Μ. Μορέιρα (85′ Τάχατος), Μάντζης (74′ Κωτσόπουλος).

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κατσικάς, Βιτλής (79′ Αναστασίου), Εραμούσπε, Τσάκλα, Κράιντζ (58′ Χάμοντ), Φοφανά (58′ Τσιντώνης), Ουάρντα, Ντέλετιτς, Τζίμας (79′ Ντουρμισάι), Μάναλης.