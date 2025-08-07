Σε συναγερμό τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αξιολογείται ως εξαιρετικά αυξημένος, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, ο λόφος του Λυκαβηττού παραμένει απαγορευμένος για κάθε δραστηριότητα από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και αφορά ολόκληρη την Αττική την Παρασκευή 8 Αυγούστου, καθώς η Περιφέρεια κατατάσσεται στην κατηγορία Κινδύνου 5, το ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Έκτακτα μέτρα και ενίσχυση επιφυλακής από τον Δήμο Αθηναίων

Βάσει του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν κινητοποιηθεί κλιμάκια επιφυλακής με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τα τμήματα Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου αναμένουν άμεση ανάπτυξη όπου κριθεί αναγκαίο. Η Δημοτική Αστυνομία εντείνει τις περιπολίες στην πόλη, αξιοποιώντας και τη συνδρομή drones για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών κινδύνου σε λόφους και μεγάλες πράσινες εκτάσεις του κέντρου της Αθήνας. Παράλληλα, το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διασφαλίζοντας συνεχές monitoring, ταχεία ενημέρωση και υποστήριξη προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άλλους δήμους και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Εκκλήσεις και οδηγίες προς τους πολίτες

Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες καλούνται να επιδείξουν υπευθυνότητα και να παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, ενημερώνοντας άμεσα τις αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια ή εστία κινδύνου. Για κάθε έκτακτη ανάγκη ή πληροφορία, λειτουργούν οι γραμμές επικοινωνίας στο 1595 (με χρέωση κατά τον εκάστοτε πάροχο) και στο 2105287800.