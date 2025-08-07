Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Παρασκευή 8 Αυγούστου, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στη βόρεια Κρήτη, καθώς και κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί, με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους ενδέχεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη διατήρηση αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου.

Υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά – Πιο δροσερές οι νησιωτικές περιοχές

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά αλλά υποφερτά επίπεδα στα ηπειρωτικά. Συγκεκριμένα, θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται μέγιστες τιμές έως 37 με 38 βαθμούς. Αντίθετα, σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, οι Σποράδες και η βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές προγνώσεις

Αττική

Ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αναμένεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Προσοχή στο μελτέμι – Παρατεταμένη η ένταση των ανέμων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μελτέμι στο Αιγαίο παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο, με εντάσεις που τοπικά αγγίζουν τα 9 μποφόρ, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις με μικρά σκάφη αλλά και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα έως και την Κυριακή, με πρόσκαιρη εξασθένηση τη Δευτέρα. Ωστόσο, από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν εκ νέου, διατηρώντας το μελτέμι ενεργό και απαιτητικό για ακόμη λίγα 24ωρα.

Συναγερμός λόγω των ισχυρών ανέμων – Οι περιοχές με ακραίο και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Παρασκευή

Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε τρεις Περιφέρειες της χώρας ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.