Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε τρεις Περιφέρειες της χώρας ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα το πρωί υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, με ριπές που θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί της Επιτροπής, οι επερχόμενοι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά διαστήματα θα σημειωθούν ριπές έως και 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Κορύφωση κινδύνου αύριο: Αυξημένη προσοχή για πυρκαγιές και ναυσιπλοΐα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Παρασκευή 8 Αυγούστου χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη ημέρα, με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις για επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών αυτοπροστασίας.

Εξέλιξη των καιρικών συνθηκών το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσουν τοπικά άνεμοι έως και 7 μποφόρ. Ταυτόχρονα, στη Δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, εξαιτίας του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς, στοιχείο που συμβάλλει εν μέρει στη διατήρηση πιο ήπιων θερμικών συνθηκών στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το πρω και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

* Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

• Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

* Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.