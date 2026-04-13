Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκαλώντας αυξημένη κινητοποίηση των αρχών. Έπειτα από την καραβιά που εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στην παραλία της Άρβης, 59 μετανάστες διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με συντονισμένες ενέργειες των αρχών και είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό πλοίου με σημαία Παναμά, στο οποίο επέβαιναν οι 59 μετανάστες. Το σκάφος βρισκόταν σε δυσχερή θέση και η διάσωση έγινε υπό δύσκολες συνθήκες, με τη συνδρομή γαλλικού πολεμικού πλοίου και αεροσκάφους της Frontex.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικών μιλίων νότια του Ηρακλείου, όπου επικρατούσαν άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των διασωστικών δυνάμεων.

Αυτή την ώρα, οι 59 μετανάστες παραμένουν στο πλοίο με σημαία Παναμά και αναμένεται να αποβιβαστούν στον Κόκκινο Πύργο μετά τις 23:00. Η άφιξή τους στο Ηράκλειο υπολογίζεται μετά τα μεσάνυχτα.

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης, οι αρχές θα προχωρήσουν στις διαδικασίες καταγραφής και παροχής φροντίδας στους διασωθέντες, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα υποδοχής.