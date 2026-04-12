Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26), όταν εντοπίστηκαν λέμβοι με δεκάδες επιβαίνοντες.

Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 94 μετανάστες, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Στο πρώτο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex, με τη συνδρομή drone, εντόπισε 34 άτομα περίπου 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Λίγη ώρα αργότερα, ναυαγοσωστικό του Λιμενικού και drone εντόπισαν δεύτερη λέμβο με 22 άτομα, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής.

Η τρίτη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 35 άτομα, εντοπίστηκε επίσης από σκάφος της δύναμης FRONTEX και drone, περίπου 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την ασφαλή μεταφορά όλων των διασωθέντων.