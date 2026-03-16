Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα αντιμετωπίσουν ένα νέο Βιετνάμ αν στείλουν στρατεύματα στο έδαφος του πολέμου.

Ο Σαΐντ Χατιμπζάντεχ, μιλώντας στο γραφείο του στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να πολεμήσει όσο χρειαστεί και ότι η χώρα δεν επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή σε μια διπλωματική λύση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, αλλά τόνισε ότι είναι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να προτείνουν μια λύση που θα τερματίσει οριστικά τη σύγκρουση.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι όσοι τους έφεραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν επίσης να τους μπλέξουν σε ένα βάλτο».

Η αψηφιστική του στάση έρχεται μετά από δύο εβδομάδες καταστροφικής σύγκρουσης που έχουν αφήσει σχεδόν 1.500 Ιρανούς νεκρούς στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και εκατομμύρια εκτοπισμένους Ιρανούς.

Η σύγκρουση έχει επίσης κοστίσει σχεδόν 1.000 μη Ιρανούς ζωές, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 850 στον Λίβανο, 30 στο Ιράκ, 13 στα ΗΑΕ, 6 στο Κουβέιτ, 12 στο Ισραήλ, 4 στη Συρία, 2 στο Ομάν, 2 στη Σαουδική Αραβία και 2 στο Μπαχρέιν.

Επιπλέον, 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί, καθώς και ένας Γάλλος στρατιώτης.

Ο κ. Χατιμπζάντεχ κατηγόρησε επίσης τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι έβαλε τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

«Πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές όταν αντιμετωπίζουν το Ιράν και να μην ακούνε συμβουλές από εκείνους που δεν γνωρίζουν το Ιράν και που επί δεκαετίες ήθελαν να κερδίσουν έναν πόλεμο κατά του Ιράν με το αίμα Αμερικανών στρατιωτών και Αμερικανών φορολογουμένων.

Ο Νετανιάχου και το ισραηλινό καθεστώς έχουν τη δική τους ατζέντα, να κάνουν αυτόν τον πόλεμο νίκη για αυτούς εις βάρος όλων των άλλων».

Ο κ. Χατιμπζάντεχ επιμένει ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι υγιής και έχει την εξουσία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μέχρι στιγμής.